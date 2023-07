Les Korrigans et la chanson perdue Bibliothèque Sorbier Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Les Korrigans et la chanson perdue Bibliothèque Sorbier Paris, 7 octobre 2023, Paris. Le samedi 07 octobre 2023

de 10h30 à 11h30

.Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans. gratuit Inscriptions à partir du 15 septembre. Kaour et Laour sont deux frères, bossus et musiciens. Lorsqu’ils rencontrent sur la lande une bande de Korrigans qui les entraînent dans leur danse, ils n’ont d’autre choix, pour ne pas être mangés, que de leur apprendre la fin de la chanson perdue… Mais toi, est-ce que tu la connais, la fin de la chanson perdue ? Un spectacle celtique en chansons pour les 3-6 ans de Morgan of Glencoe dans le cadre du mois de l’imaginaire. Retrouvez également Morgan en concert à la Médiathèque Marguerite Audoux. Inscriptions à partir du 15 septembre. Bibliothèque Sorbier 17 rue Sorbier 75020 Paris Contact : +33146361779 bibliotheque.sorbier@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeSorbier/ https://www.facebook.com/BibliothequeSorbier/

