Pas de décor, non plus (ou si peu) ni de technique (à peine quelques projos). Reste l'essentiel : le partage des mots, des notes, de l'humour et de l'émotion… Eprouver ensemble le plaisir de musarder d'un texte à l'autre, de Hugo à Bedos, de Pennac à Desproges, Maupassant, Renaude, Prévert… Et d'y mêler des compositions « Piazzollesques » de Serge Rigolet à l'accordéon. Comme son nom l'indique, voilà un spectacle qui n'a aucun sens (ne pas chercher de concasseur et encore moins de cacao). Aucun sens ! Aucune logique, aucun fil conducteur ! Pas de thème, de transition, ni de message…

