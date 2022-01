Les Konkasseurs de Kakao Argent-sur-Sauldre, 19 mars 2022, Argent-sur-Sauldre.

Les Konkasseurs de Kakao Argent-sur-Sauldre

2022-03-19 20:30:00 – 2022-03-19

Argent-sur-Sauldre Cher Argent-sur-Sauldre

Aucun sens ! Aucune logique, aucun fil conducteur ! Pas de thème, de transition, ni de message… Pas de décor, non plus (ou si peu) ni de technique (à peine quelques projos). Reste l’essentiel : le partage des mots, des notes, de l’humour et de l’émotion…

Comme son nom l’indique, voilà un spectacle qui n’a aucun sens (ne pas chercher de concasseur et encore moins de cacao).

+33 2 48 58 17 13

CDC Sauldre et Sologne

Argent-sur-Sauldre

