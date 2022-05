“Les Kïschs” par la compagnie Les Mélangeurs

“Les Kïschs” par la compagnie Les Mélangeurs, 18 juin 2022, . “Les Kïschs” par la compagnie Les Mélangeurs

2022-06-18 22:30:00 – 2022-06-18 LES KÏSCHS

Cie Les Mélangeurs Exploration sonore et gestuelle pour deux hommes en quête d’ailleurs… Ils ont rêvé de créer leur propre énergie, ils inventent des moyens de transport inouïs, ils sont prêts à s’envoler… Qui sont ces deux-là, Kï et Ïsch ? Bricoleurs bruyants et ingénieux, inventeurs fous, chercheurs de l’extrême… tout simplement des scientikïschs ! Le temps d’une halte sur notre planète, ils nous ouvrent les secrets de leur Kïschmobile*, laboratoire ambulant résolument non-homologué …

Tarifs : Adultes 6.50 €, 8-18 ans 4 €, gratuit pour les – de 8 ans LES KÏSCHS

