Les Kiosques à Musique – “Raving Mad” et “Liane Edwards” La Voulte-sur-Rhône, 5 août 2021, La Voulte-sur-Rhône. Les Kiosques à Musique – “Raving Mad” et “Liane Edwards” 2021-08-05 – 2021-08-05

La Voulte-sur-Rhône Ardêche La Voulte-sur-Rhône Le groupe Raving Mad réchauffera l’atmosphère avec un rock brut et percutant et l’artiste Manny vous emmènera vers les étendues sauvages d’Amérique à travers ses mélodies folk et country. ACCUEIL dernière mise à jour : 2021-07-30 par Privas Centre Ardèche Tourisme

