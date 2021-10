Vimoutiers Vimoutiers Orne, Vimoutiers Les Kilos du moineau Vimoutiers Vimoutiers Catégories d’évènement: Orne

Vimoutiers

Les Kilos du moineau Vimoutiers, 14 octobre 2021, Vimoutiers. Les Kilos du moineau 2021-10-14 15:00:00 15:00:00 – 2021-10-14

Vimoutiers Orne Vimoutiers Spectacle à l’occasion du Festival les Racont’arts

Myriam Pellicane, récit

Voyage surréaliste au pays des histoires.

En partenariat avec la Médiathèque départementale de l’Orne

Gratuit Spectacle à l’occasion du Festival les Racont’arts

Myriam Pellicane, récit

Voyage surréaliste au pays des histoires.

En partenariat avec la Médiathèque départementale de l’Orne

Gratuit contact@cdcvam.fr +33 2 33 67 54 85 Spectacle à l’occasion du Festival les Racont’arts

Myriam Pellicane, récit

Voyage surréaliste au pays des histoires.

En partenariat avec la Médiathèque départementale de l’Orne

Gratuit dernière mise à jour : 2021-10-01 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Vimoutiers Autres Lieu Vimoutiers Adresse Ville Vimoutiers lieuville 48.92753#0.19901