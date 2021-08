Les kilos du moineau – Myriam Pellicane – Les Racont’arts Le Pin-au-Haras, 12 octobre 2021, Le Pin-au-Haras.

Les kilos du moineau – Myriam Pellicane – Les Racont’arts 2021-10-12 20:00:00 20:00:00 – 2021-11-12 21:15:00 21:15:00 Manège d’Aure Le vieux Pin

Le Pin-au-Haras Orne Le Pin-au-Haras

Voyage surréaliste au pays des histoires (Tous publics à partir de 7 ans)

Goulue d’anthropologie sorcière, de mangas et de mythes, performeuse de la parole, Myriam Pellicane assemble dans son jeu, danse et geste vocal, rites sauvages ou sacrés, dinguerie et maîtrise pour revisiter le conte merveilleux en mêlant l’humour décalé et le frisson du fantastique. Animale ou démone, Myriam Pellicane est une conteuse qui plaît aux grands comme aux petits, en passant par les ados car elle surprend par la grande singularité de sa personnalité

et de son répertoire.

Dans Les kilos du moineau, Myriam Pellicane raconte des histoires déstabilisantes, décapantes et charmantes. Des histoires courtes et folles, des contes merveilleux qui flanquent la trouille et font du ramdam, héros déboussolés, démons à poils et à plumes, histoires de monstres… du conte sauvage et de la légende urbaine, une parole instantanée et sensible qui voyage entre poésie, tradition et rock’n’roll

