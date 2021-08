Courtomer Courtomer Courtomer, Orne Les kilos du moineau – Myriam Pellicane – Les Racont’arts Courtomer Courtomer Catégories d’évènement: Courtomer

Les kilos du moineau – Myriam Pellicane – Les Racont'arts 2021-10-13 18:30:00 18:30:00 – 2021-11-13 19:30:00 19:30:00 Salle des fêtes 1 place Saint-Lhomer

Courtomer Orne Courtomer Voyage surréaliste au pays des histoires (Tous publics à partir de 7 ans) Goulue d’anthropologie sorcière, de mangas et de mythes, performeuse de la parole, Myriam Pellicane assemble dans son jeu, danse et geste vocal, rites sauvages ou sacrés,… dernière mise à jour : 2021-08-11 par

Détails Catégories d’évènement: Courtomer, Orne Autres Lieu Courtomer Adresse Salle des fêtes 1 place Saint-Lhomer Ville Courtomer lieuville 48.62786#0.35762