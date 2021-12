Saucats Saucats Gironde, Saucats Les Kilonovae Saucats Saucats Catégories d’évènement: Gironde

Saucats Gironde Saucats La conférence annuelle d’AG33 verra le retour de David Smith, astrophysicien au CNRS (en 2020 il avait abordé le sujet des trous noirs).

