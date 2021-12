Marseille 8e Arrondissement Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône, Marseille 8e Arrondissement Les Kids de Borély Marseille 8e Arrondissement Marseille 8e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Atelier vase habillé

Dessin et collage pour jouer au designer fan de mode. Durée 1h30.



Visite-jeu safari Borély

Lièvre, méduse, dragon ou coq…les animaux se cachent un peu partout dans le château Borély! Ce petit jeu de mémo invite les petits explorateurs à les retrouver de manière ludique. Durée 45 mn.



Sur réservation, dans la limite des places disponibles, par courriel. Atelier vase habillé pour les enfants de 7 à 11 ans, et visite-jeu safari Borély pour les 3 – 6 ans. chateau-borely-musee@marseille.fr +33 4 91 55 33 60 https://www.marseille.fr/ Atelier vase habillé

Sur réservation, dans la limite des places disponibles, par courriel. Château Borély 134 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement

