Les Keykeepers, les pieds dans les étoiles, à la Prade Salle La Prade, 24 juin 2023, Pradines Pradines.

12 EUR Quatre jeunes clowns s’interrogent par l’absurde sur la pertinence de leur métier. Souhaitant se sevrer de leurs grands rêves, ils s’autorisent une ultime « rechute » où toutes les excentricités sont permises, tous les aveux faits et les espoirs déclamés. Ils chanteront, danseront et tenteront de jongler. Ils se feront des histoires, seront Jim Morrison et mourront à vingt-sept ans ou bien Herbert Léonard à Vivement Dimanche. Alain Chabat les harcèlera pour les engager, quelques guêpes leur apprendront de bien jolis mots et Laure Calamy fera des apparitions. Il y aura de la musique Brésilienne, des pages de réclame, des cascades osées où les lois de la pesanteur seront remises en cause. Avec ce nouveau spectacle, les KeyKeepers espèrent être aussi inutiles qu’une histoire d’amour. Nous ne serons pas au bout de nos surprises. Ça tombe bien, eux non plus !

« Les pieds dans les étoiles » tel est le titre de ce nouvel opus des Keykeepers. (Cie plume pourpre)

Les étoiles ; matières à rêves, objets célestes inaccessibles et fédérateurs. Les KeyKeepers sont à classer dans la précieuse catégorie des “branquignol’s band”. À l’image des Monty Python, les KeyKeepers veulent s’amuser de la matière humaine, de l’absurde comédie que se jouent les Hommes. Ce sont quatre clowns pour ne pas dire quatre grands enfants. Ils ont le spectacle vivant comme boussole, l’envie de raconter comme énergie, la scène comme cocon et le public comme miroir. Sur scène, ils espèrent changer le monde ou du moins, influencer celles et ceux qui le changeront. Ils sont instinctifs, fougueux et complices. Ils ont leurs fantasmes pour béquilles et leurs angoisses pour carburant. Ils chutent souvent mais quand on a les pieds dans les étoiles, on se relève toujours. Avec ce nouveau spectacle, nous souhaitons interroger la place de l’inutile dans notre époque teintée de rentabilité. Où caser les rêves dans un monde d’efficacité ? Quelle est la place de l’autre dans ce maelstrom d’ego connectés ? Quel crédit accorder à la “jeunesse” dans ce défilé d’experts aguerris ?

