Les Kav’Estivales à Colmar Colmar, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Colmar.

Les Kav’Estivales à Colmar 2021-07-01 17:00:00 – 2021-07-30 22:00:00

Colmar Haut-Rhin

EUR Venez vous retrouver en famille ou entre ami.e.s autour d’un/de plusieurs verres de vins d’Alsace lors de nos soirées en terrasse au cœur de Colmar.

Bonne humeur et convivialité au rendez-vous accompagnés d’une ambiance musicale !

Vins et Crémants d’Alsace

à consommer sur place et à emporter.

Softs : pour les plus sages et les plus sérieux

Snacks : pour les petites faims

+33 3 89 41 14 42

dernière mise à jour : 2021-06-26 par