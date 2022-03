Les Kalus Compagnie du Café-Théâtre Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Représentations du 26 au 30 avril 2022 à 21h dans la petite salle

17 € / 22 €
BILLETTERIES :
- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)
- sur www.nantes-spectacles.com

Humour.
Rico et Martine aiment rire, se disputer et manger du chorizo. En couple depuis peu, ils prennent une décision vitale. Ils se lancent dans l'humour…

Avec Jennifer Cali et Hugo Leboeuf
Mise en scène : Jeff Freza

Compagnie du Café-Théâtre
6 Rue des Carmélites
Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01
http://www.nantes-spectacles.com
infos@lacompagnieducafetheatre.fr
https://www.nantes-spectacles.com

