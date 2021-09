Rennes Faculté de droit et de science politique - Salle 209 Ille-et-Vilaine, Rennes Les juridictions de jugement en matière criminelle Faculté de droit et de science politique – Salle 209 Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Organisé par [**Laurent Rousvoal**](https://iode.univ-rennes1.fr/interlocuteurs/laurent-rousvoal), ce séminaire international et interdisciplinaire de recherche se déroulera du 30 septembre au 1er octobre 2021. Consulter le [**programme**](%5B%5B%5B[https://iode.univ-rennes1.fr/sites/iode.univ-rennes1.fr/files/medias/files/programme%5D(https://iode.univ-rennes1.fr/sites/iode.univ-rennes1.fr/files/medias/files/programme)%5D(https://iode.univ-rennes1.fr/sites/iode.univ-rennes1.fr/files/medias/files/programme%5D(https://iode.univ-rennes1.fr/sites/iode.univ-rennes1.fr/files/medias/files/programme)%5D(https://iode.univ-rennes1.fr/sites/iode.univ-rennes1.fr/files/medias/files/programme%5D(https://iode.univ-rennes1.fr/sites/iode.univ-rennes1.fr/files/medias/files/programme)%5D(https://iode.univ-rennes1.fr/sites/iode.univ-rennes1.fr/files/medias/files/programme%5D(https://iode.univ-rennes1.fr/sites/iode.univ-rennes1.fr/files/medias/files/programme)](https://iode.univ-rennes1.fr/sites/iode.univ-rennes1.fr/files/medias/files/programme%5D(https://iode.univ-rennes1.fr/sites/iode.univ-rennes1.fr/files/medias/files/programme)%5D(https://iode.univ-rennes1.fr/sites/iode.univ-rennes1.fr/files/medias/files/programme%5D(https://iode.univ-rennes1.fr/sites/iode.univ-rennes1.fr/files/medias/files/programme)%5D(https://iode.univ-rennes1.fr/sites/iode.univ-rennes1.fr/files/medias/files/programme%5D(https://iode.univ-rennes1.fr/sites/iode.univ-rennes1.fr/files/medias/files/programme)%5D(https://iode.univ-rennes1.fr/sites/iode.univ-rennes1.fr/files/medias/files/programme%5D(https://iode.univ-rennes1.fr/sites/iode.univ-rennes1.fr/files/medias/files/programme)))) Ce séminaire forme une étape d’un projet collectif de recherche financé par l’Université Rennes 1 sur les mutations de la procédure pénale française (voir déjà le colloque [Les mutations de la procédure pénale. Regards croisés à l’occasion des soixante ans du Code de procédure pénale](https://iode.univ-rennes1.fr/evenements/les-mutations-de-la-procedure-penale-regards-croises-loccasion-des-soixante-ans-du-0), organisé en avril 2019). Le terrain choisi tient aux juridictions de jugement en matière criminelle, avant tout la cour d’assises, juridiction en proie à de profonds changements comme en témoigne en ce moment même l’actualité parlementaire. Prenant notamment appui sur les collaborations interdisciplinaires désormais constantes dans le champ pénal à Rennes, la composition de l’équipe permet notamment la confrontation d’analyses variées, de chercheurs en droit et de chercheurs sur le droit non juristes, de chercheurs français et de chercheurs de pays européens limitrophes.

Séminaire fermé

