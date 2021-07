Les jupes de ma mère Martigues, 6 août 2021-6 août 2021, Martigues.

Les jupes de ma mère 2021-08-06 – 2021-08-06 Route du port de Lavéra Allée Pablo Picasso

Martigues 13500

Sur scène, dix femmes passent en revue celles qui ont marqué leurs vies, qui ont inspiré leur temps, les oubliées ou les marquantes, en dépit des préjugés, du racisme et du sexisme.



Toutes ensemble parce que le monde n’avance pas sans les femmes, parce que la terre ne tourne pas rond sans musique. Parce qu’on a besoin d’un souffle féminin pour faire gonfler les jupes, légères ou retrousser les manches et lever le poing. Sur scène, un groupe de femmes unies, pleines d’énergie, de fantaisie et d’humour.

Spectacle musical et féminin.

Sur scène, un orchestre de femmes, guitare, basse, batterie, violon.

Sur scène, dix femmes comédiennes, musiciennes, chanteuses, danseuses.

culture@ville-martigues.fr +33 4 42 10 82 90

