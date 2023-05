Vide-greniers et fête du pain à Canourgues Canourgues, 18 juin 2023, Les Junies.

L’association des Amis du four à pain de Canourgues, aux Junies, organise son vide-greniers le dimanche 18 Juin autour du four à pain.

Le four à bois sera allumé pour l’occasion puisqu’une fournée de pain sera réalisée et disponible à la vente..

2023-06-18 à 08:00:00 ; fin : 2023-06-18 18:00:00. EUR.

Canourgues

Les Junies 46150 Lot Occitanie



The association of the Friends of the Canourgues bread oven, in Les Junies, is organizing its garage sale on Sunday, June 18 around the bread oven.

The wood-fired oven will be lit for the occasion as a batch of bread will be made and available for sale.

La asociación de Amigos del horno de pan de Canourgues, en Les Junies, organiza el domingo 18 de junio su venta de garaje en torno al horno de pan.

El horno de leña se encenderá para la ocasión, ya que se elaborará un lote de pan que se pondrá a la venta.

Der Verein der Freunde des Brotbackofens von Canourgues in Les Junies organisiert am Sonntag, dem 18. Juni, seinen Flohmarkt rund um den Brotbackofen.

Der Holzofen wird zu diesem Anlass angeheizt, da eine Ladung Brot gebacken und zum Verkauf angeboten wird.

Mise à jour le 2023-05-09 par OT Cahors – Vallée du Lot