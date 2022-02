LES JUMEAUX Sargé-lès-le-Mans, 25 février 2022, Sargé-lès-le-Mans.

LES JUMEAUX Sargé-lès-le-Mans

2022-02-25 20:30:00 – 2022-02-25 22:00:00

Sargé-lès-le-Mans Sarthe Sargé-lès-le-Mans

17 17 EUR Les jumeaux revisitent leurs sketchs phares en conservant leur style unique : Une Carla Bruni déchaînée, un Macron jupitérien, des mamies dealeuses, un hommage délirant à Disney…. Un humour frais, élégant, teinté d’imitations, d’absurde, d’interaction sans oublier la goutte d’improvisation pour relever le tout. Auteurs talentueux, comédiens à la complicité et au rythme bluffants, Steeven et Christopher vous invitent dans leur univers burlesque et poétique avec la folie comme fil rouge. Plus qu’un style, Les Jumeaux c’est une signature. Ne passez pas à côté de ce duo qui secoue l’humour depuis quelques années.

Quatre spectaclen sept ans, et ils vous ont gardé le meilleur… plus quelques surprises

scelia@sargeleslemans.fr

Les jumeaux revisitent leurs sketchs phares en conservant leur style unique : Une Carla Bruni déchaînée, un Macron jupitérien, des mamies dealeuses, un hommage délirant à Disney…. Un humour frais, élégant, teinté d’imitations, d’absurde, d’interaction sans oublier la goutte d’improvisation pour relever le tout. Auteurs talentueux, comédiens à la complicité et au rythme bluffants, Steeven et Christopher vous invitent dans leur univers burlesque et poétique avec la folie comme fil rouge. Plus qu’un style, Les Jumeaux c’est une signature. Ne passez pas à côté de ce duo qui secoue l’humour depuis quelques années.

Sargé-lès-le-Mans

dernière mise à jour : 2022-02-08 par