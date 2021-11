LES JUMEAUX – NOUVEAU SPECTACLE Centre de Congrès Diagora, 27 mars 2022, Labège.

LES JUMEAUX – NOUVEAU SPECTACLE

Centre de Congrès Diagora, le dimanche 27 mars 2022 à 16:00

Il était deux fois… La trentaine passée, et quelques cheveux blancs plus tard, voilà que les frangins Steeven et Christopher commencent à se poser des questions existentielles : Et si leurs parents les avaient confondus à la maternité ? Sont-ils une fascination de Dame nature ou juste une anomalie génétique ? Des jumeaux schizophrènes sont-ils assez nombreux pour faire une belotte ? Et si Zemmour devenait Président, devrait-on les appeler Stéphane et Christophe ? Après dix ans de scène, les Jumeaux reviennent vous raconter leur double vie. Venez partager un grand moment de complicité et de rire avec ce duo attachant, taquin, véloce, et qui ne ressemble à aucun autre !

Inscription

Après avoir enflammé le Zénith de Toulouse lors des précédentes éditions du « Printemps du Rire », les Jumeaux nous offrent en exclusivité l’une des premières dates de leur tout Nouveau Spectacle !

Centre de Congrès Diagora 150 rue Pierre-Gilles de Gennes, 31670 Labège Labège Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-27T16:00:00 2022-03-27T19:00:00