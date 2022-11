Les Jumeaux dans « Bonjour, au revoir, s’il vous plait, merci », 2 février 2023, .

Les Jumeaux dans « Bonjour, au revoir, s’il vous plait, merci »



2023-02-02 20:00:00 – 2023-02-02

EUR 18 18 Inséparables, imprévisibles, impertinents et forcement immanquables !



Dans leur nouveau spectacle, Les Jumeaux ont décidé de tout vous dire de leur double vie, des bébés qu’ils étaient aux papas qu’ils sont devenus. La trentaine bien entamée, ils se posent des questions (presque) existentielles :



Et si leurs parents les avaient inversés à la maternité ?



Sont-ils une fascination de Dame Nature ou juste une anomalie génétique ?



Des jumeaux schizophrènes sont-ils assez nombreux pour jouer à la belotte ?



Avec tendresse et élégance, authenticité et bienveillance, Steeven et Christopher vous promettent un spectacle sans temps mort et plus Vivant que jamais. Venez partager un grand moment de complicité et de rire avec ce duo surprenant, attachant, taquin, véloce. Et s’il est évident qu’ils se ressemblent, il se pourrait que ces Jumeaux là vous ressemblent aussi…

Retrouvez Les Jumeaux dans « Bonjour, au revoir, s’il vous plait, merci » sur la scène de l’Art Dû.

