Les Jumeaux Rue du Parc Bourbon-Lancy, vendredi 20 septembre 2024.

Les Jumeaux Rue du Parc Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Il était deux fois…

Un soir de décembre 1987, Steeven naissait.Quinze minutes plus tard, ne voulant pas laisser son frère seul plus longtemps, Christopher le rejoignait.

Depuis, les Jumeaux passent leur temps à se marrer. Alors ils en ont fait leur métier.

Mais la trentaine passée, et quelques cheveux blancs plus tard, voilà que les frangins commencent à se poser des questions existentielles.

Et si leurs parents les avaient confondus à la maternité ?

Sont-ils une fascination de Dame nature ou juste une anomalie génétique ?

Des jumeaux schizophrènes sont-ils assez nombreux pour faire une belotte ? EUR.

Rue du Parc Espace culturel Saint-Léger

Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-20 20:30:00

fin : 2024-09-20 22:30:00



L’événement Les Jumeaux Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2024-01-24 par BOURBON-LANCY │ OT et du Thermalisme de Bourbon-Lancy | Cat.I