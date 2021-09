Jullouville Jullouville Jullouville, Manche Les Jullouvillaises Jullouville Jullouville Catégories d’évènement: Jullouville

C'est une manifestation sportive intergénérationnelle organisée pour une opération de prévention et de sensibilisation au cancer du sein. Cette 8ème édition des Jullouvillaises est organisée le 3 octobre par l'association « Les Jullouvillaises ». Le tracé de 3 kilomètres emprunte le sentier bleu de Scissy, sentier marin. La prog' : 14h30 : échauffement collectif en musique avec un coach sportive. 15h : départ de la marche rose. Nombre de participants limité à 150 personnes. Inscription en ligne. L'ensemble des inscriptions et dons seront reversés à l'association Coeur de FAM.

