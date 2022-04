Les Juliobonales Lillebonne Lillebonne Catégories d’évènement: Lillebonne

Seine-Maritime

Les Juliobonales Lillebonne, 24 juin 2022, Lillebonne. Les Juliobonales Théâtre romain de Lillebonne Place Pierre de Coubertin Lillebonne

2022-06-24 – 2022-06-26 Théâtre romain de Lillebonne Place Pierre de Coubertin

Lillebonne Seine-Maritime Lillebonne Le festival gallo-romain de Lillebonne est de retour avec de nombreuses animations ! Les ouvrages de Juliobona

Devant le musée venez découvrir les différents ouvrages qui vous permettront d’en connaître davantage sur l’Histoire de Lillebonne : BD Ad Victoriam, les gladiateurs de Juliobona, LA cité antique sur la Seine : Juliobona ou Lillebonne, promenade archéologique de la Préhistoire au XIXe siècle. Animation famille

Panique à bord lors des Juliobonales ! Alors que l’architecte de la ville est parti se promener sur le festival, son apprentie doit gérer plusieurs situations de crise à son agence, qui se trouve au musée. Trouvera-t-elle de bonnes âmes pour l’aider à tout régler avant que son patron ne revienne ? Enfants et parents sont les bienvenus pour l’épauler dans cette épreuve ! 14h30 et 16h Le temps d’une photo prenez la pose en vous mettant devant un temple et mettez-vous dans la peau d’un gallo-romain. Des jeux-concours auront lieu sur l’ensemble du week-end. Alors RDV sur le stand pour tenter votre chance ! Vous pourrez découvrir ou redécouvrir l’application Juliobona 3.0 : découvrez l’interface de l’application, les deux personnages qui vous plongent dans le passé antique de Juliobona ou encore les jeux pour petits et grands. A venir tester sans plus tarder. Animation enfants (en continu)

Devant le musée, les maquettes de l’agence ont été bousculées par la foule ! Réussirez-vous à reconstituer quelques bâtiments romains grâce à de célèbres planchettes de pins ? Venez relever le défi avant de retrousser vos manches pour peindre avec … Mais enfin ! Où sont passés les peintres qui devaient réaliser LA plus belle fresque de Juliobona ? Visiblement eux aussi sont partis s’amuser…Nous recrutons donc en urgence des petits peintres pour poursuivre leur travail. A vos pinceaux ! Visites guidées musée-théâtre

Enfin apprenez-en plus sur l’architecture romaine de Juliobona lors d’une des visites guidées du musée et du théâtre à 10h ou 13h30. Le festival gallo-romain de Lillebonne est de retour avec de nombreuses animations ! Les ouvrages de Juliobona

