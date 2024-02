Les Juliobonales 2024 Théâtre romain de Lillebonne Lillebonne, vendredi 21 juin 2024.

Les Juliobonales, 4ème édition du festival gallo-romain de Lillebonne, célèbrent du 21 au 24 juin 2024 les grandes heures de la puissante cité antique Juliobona. Le temps d’un week-end, vous êtes conviés à faire un bond dans le passé et à partager des moments d’émotion, de rire et de découverte dans la Juliobona des premiers siècles de notre ère.

Vous ferez l’expérience fabuleuse d’une immersion totale dans la vie quotidienne d’un citoyen gallo-romain, d’un légionnaire, d’un irréductible combattant gaulois ou d’une femme élégamment vêtue… Vous assisterez à des combats de gladiateurs, des démonstrations militaires, une cérémonie d’augure, un marché aux esclaves, découvrirez les infaillibles machines de guerre des Romains et deviendrez incollables sur les instruments de musiques, la mode, l’art de la coiffure… De nombreux ateliers gratuits, ludiques et instructifs seront proposés à toute la famille les samedi et dimanche !

