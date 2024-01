Les juifs de la Shoah Mairie des 6e et 8e arrondissements Marseille 8e Arrondissement, lundi 5 février 2024.

Une adaptation de l’exposition « le Temps des rafles » conçue sous la direction de Serge Klarsfeld en 1992.

Une exposition du 5 au 23 février (sauf le 8 février) réalisée par le Mémorial de la Shoah, est une adaptation de l'exposition « le Temps des rafles » conçue sous la direction de Serge Klarsfeld en 1992.



De 1933 à 1945, l’idéologie nazie a mobilisé la société allemande, son administration et son armée, faites de médecins, de juristes, d’intellectuels, d’artistes, de syndicalistes, ainsi que son industrie et ses ressources économiques, d’abord pour exclure, puis pour éradiquer de la surface de la terre, physiquement et culturellement, tous les Européens nés Juifs.



L’aide d’autres gouvernements et des administrations locales qui ont fourni le cadre et la logistique, et parfois plus encore, l’indifférence de la majorité des populations européennes, au moins pendant un temps, ont contribué à l’ampleur et à l’efficacité du crime.



Un génocide singulier, archaïque et moderne dans I’Europe du XXe siècle, comme en témoignent les différentes phases de ce crime de masse commencé d’abord dans les ghettos de Pologne, qui s’est poursuivi par les fusillades massives en Ukraine, puis s’est généralisé dans les centres d’extermination de haute Silésie. .

Mairie des 6e et 8e arrondissements 125 Rue Du Commandant Rolland

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

