Les Judas Le Rallumeur d’étoiles, 6 novembre 2021, Martigues.

Les Judas

Le Rallumeur d’étoiles, le samedi 6 novembre à 19:30

Concert de la fanfare Les Judas – Pop-Punk-Rock-Guimauve Les Judas, 15 cyclones pulmonaires autour d’un Esprit cogneur ! La Fanfare Pop-Punk-Rock-guimauve qui te mettra les tympans en lambeaux en aplatissant des reprises mythiques sur scène et plus si affamés. Une marmite d’arrangements cuivrants inattendus : The Doors, Pink Floyd, Enio Morricone, Lou Reed, Bowie, Nirvana, Eagles, The Cure, AC/DC, Queen, Pixies, RATM, Rita Mitsouko, The Clash, Elvis , Stray Cats, Dead Kennedy’s, Toy Dolls, et… Julio Iglésias… [https://youtu.be/nyuqt_kXbuk](https://youtu.be/nyuqt_kXbuk) Entrée à prix libre et conscient Adhésion à l’asso Le Rallumeur d’Étoiles obligatoire et à prix libre

Prix libre

♫FANFARE♫

Le Rallumeur d’étoiles Quai Brescon 13500 MARTIGUES Martigues Bouches-du-Rhône



