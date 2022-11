Les joyaux du vieil Aix, places et fontaines

2023-02-05 10:30:00 10:30:00 – 2023-12-17 12:30:00 12:30:00 EUR 12 12 Au fil des rues, des fontaines et des places ombragées, nous vous proposons d’explorer les richesses d’Aix-en-Provence. En effet, vous découvrirez des lieux incontournables comme la Place de la Rotonde, le Cours Mirabeau, la cathédrale Saint Sauveur, ou encore la place de l’Hôtel de Ville et bien d’autres. Avec plus de 150 hôtels particuliers, disséminés entre la vieille ville et le Quartier Mazarin, Aix est une ville élégante qui vous séduira par sa douceur de vivre.



Derrière ces somptueuses façades ce sont tout un tas de curiosités qui vous attendent. Durant la visite, nous vous montrerons des détails cachés qui évoquent le caractère et les mœurs de leurs propriétaires. Enfin, nous n’oublierons pas de vous raconter les petites anecdotes croustillantes et romanesques de l’ancienne capitale de Provence !



Une visite qui permet de découvrir les lieux incontournables d’Aix-en-Provence tout en s’amusant des histoires rocambolesques de l’aristocratie aixoise.



➜ Visite à pied

➜ Langue : en français

➜ Durée : 2h environ



Réservations auprès des conseillers en séjour de l'Office de Tourisme d'Aix-en-Provence ou sur le site de l'Office de Tourisme d'Aix-en-Provence.

