Les Joyaux du Ballet classique

Les Joyaux du Ballet classique, 23 juillet 2022, . Les Joyaux du Ballet classique



Dans le cadre majestueux du Château de l'Empéri, venez vivre une soirée suspendue dans le temps avec les solistes de l'Opéra de Paris, autour de

l’étoile François Alu.

Alliant une technique remarquable aux chefs d’œuvre du répertoire du ballet classique, les danseurs de l’Opéra de Paris se glissent dans la peau des

différents personnages.

Du Lac des Cygnes à Don Quichotte, en passant par Roméo et Juliette et La Belle au bois dormant, les solistes délivrent un moment de grâce sur scène.

dernière mise à jour : 2022-06-21 par

