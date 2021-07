Les Joutes Nautiques Dinan, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Dinan.

Les Joutes Nautiques 2021-07-11 09:00:00 – 2021-07-11 19:00:00

Dinan Côtes d’Armor

Le Kiwanis Dinan-Pays de Rance organise le dimanche 11 juillet ses joutes nautiques opposant diverses équipes, dont le but est, outre le plaisir de s’affonter amicalement, de collecter de l’argent afin de réaliser nos actions sociales. La Ville de Dinan sera représentée par le Rugby club Dinan.

Le 11 juillet 2021, de 9 H 00 à 19 H 00 :

La circulation routière sera interdite, sauf riverains, autorisations de l’organisateur et services de sécurité :

-sur le Vieux Pont,

-rue du Quai (sur la section comprise entre la rue du Jerzual et le n° 29),

-rue du Port (sur la section comprise entre l’accès au parking du Port et le Vieux Pont).

Un sens indiqué obligatoire sera institué rue des Quatre Moulins, de la route de Dinard vers la rue du Quai (dégagement des véhicules vers la Commune de Taden).

kiwanispaysrance@gmail.com

