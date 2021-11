Carvin Le Majestic Carvin, Pas-de-Calais LES JOURS SOLOS : POINT CARDINAL Le Majestic Carvin Catégories d’évènement: Carvin

LES JOURS SOLOS : POINT CARDINAL

Le Majestic, le samedi 29 janvier 2022 à 20:00

Laurent, marié et père de famille, mène une vie conventionnelle. Pourtant, IL se sent ELLE. Point Cardinal donne à entendre son histoire : face à lui-même, sa famille, ses collègues, face à la société. À travers ce seul en scène adapté du roman de Léonor de Récondo, sa quête pour le genre rencontre un écho universel, où chacun se retrouve : être soi.

Tarif plein 7€, Tarif réduit 4€, Gratuit : Moins de 16 ans

Organisé par l’association “Ose Arts !” Le Majestic rue du 8 mai 1945 62220 Carvin Carvin Pas-de-Calais

2022-01-29T20:00:00 2022-01-29T21:15:00

