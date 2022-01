Les jours heureux : balade à la ferme … Saléchan Saléchan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Saléchan Hautes-Pyrénées Saléchan Lea animaux de la ferme vous accueille tous les jours… Au cours d’un circuit d’environ 1,5 km vous pourrez vous essayez au dressage de chèvres sur notre parcours d’agility, déjouer les pièges du labyrinthe du renard, résoudre l’énigme de Capriland ou devenir le grand vainqueur du quiz ! +33 6 83 85 68 85 SALECHAN Ferme pédagogique Les jours Heureux Saléchan

