Les jours fitness – Marche nordique

2022-07-13 – 2022-07-13 Cet été, Loris vous propose une nouvelle activité : la marche nordique !

Rendez-vous les mercredis à 10h30 munis de vos bâtons de marche nordique sur l’Esplanade Lofi.

