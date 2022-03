Les jours de poudre jaune Nantua Nantua Catégories d’évènement: Ain

Nantua Ain EUR Le musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain propose un spectacle par la compagnie « Babouche à oreille ». Rendez-vous pour une lecture-concert inédite autour de l’ouvrage « Les jours de la poudre jaune ». animation.museeresistance@ain.fr +33 4 74 75 07 50 https://patrimoines.ain.fr/n/musee-de-la-resistance-et-de-la-deportation/n:809 Espace André Malraux 32 rue du Docteur Grézel Nantua

