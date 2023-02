Les Journées Tintinophiles de Senlis Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis

Les Journées Tintinophiles de Senlis, 8 juin 2023, Senlis . Les Journées Tintinophiles de Senlis Parc du château royal Senlis Oise

2023-06-08 10:00:00 – 2023-06-11 12:00:00 Senlis

Oise L’association « Les Tintinophiles c’est nous » organise prochainement cette nouvelle édition des Journées Tintinophiles durant 4 jours. Cette manifestation, bien connue des tintinophiles a pour but de rassembler les passionnés de l’œuvre d’Hergé et le public autour d’une exposition, d’animations diverses, d’une bourse BD et de conférences animées par des personnalités reconnues du monde tintinophile.

Programme complet à venir. lestintinophilescnous@yahoo.fr http://les-tintinophiles-c-est-nous.over-blog.com/ Senlis

dernière mise à jour : 2023-02-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Senlis Adresse Parc du château royal Senlis Oise Ville Senlis lieuville Senlis Departement Oise

Senlis Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis /

Les Journées Tintinophiles de Senlis 2023-06-08 was last modified: by Les Journées Tintinophiles de Senlis Senlis 8 juin 2023 Oise Parc du château royal Senlis Oise Senlis

Senlis Oise