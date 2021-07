Les Journées sur le Lot Puy-l’Évêque, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Puy-l'Évêque.

Les Journées sur le Lot 2021-07-13 08:00:00 08:00:00 – 2021-07-14

Puy-l’Évêque Lot

Mardi 13 juillet:

– 8h: Descente du Lot en canoë au Camping les Vignes. Petit déjeuner des candidats à la descente.

– 10h:

Balade en gabarre.

Pêche à la truite pour les enfants dans le ruisseau des Clédelles.

Exposition sur le thème du Lot, quai Borredon

– 10h-12h30: Traversée du Lot en tyrolienne: départ rue des Capucins et arrivée quai Borredon

– 12h30: Apéritif offert par la mairie promenade de Héron

– Après-midi:

Course de radeaux

Jeux sur le Lot

Tyrolienne

– 18h30-20h: Apéritif des vignerons indépendants avec animation musicale et restauration sur place.

Mercredi 14 juillet:

– 8h: Descente du Lot à la nage au Camping les Vignes

– Toute la journée:

Balade en gabarre

Tyrolienne

Baptême de jet-ski

Course de radeaux

– 12h: Cérémonie du 14 juillet des pompiers au Monument aux morts. Apéritif offert par la mairie quai Borredon.

– 18h: Remise des prix du concours de radeaux

– Marché gourmand des vignerons indépendants

Pendant deux jours venez vous retrouver autour de la rivière pour profiter de nombreuses activités

