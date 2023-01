Les Journées Romaines Nîmes Nîmes Catégories d’Évènement: Gard

Nîmes

Les Journées Romaines Nîmes, 6 mai 2023, Nîmes . Les Journées Romaines Arènes Place des Arènes Nîmes Gard Place des Arènes Arènes

2023-05-06 15:30:00 15:30:00 – 2023-05-08

Place des Arènes Arènes

Nîmes

Gard Plongez dans l’Histoire romaine ! info@arenes-nimes.com +33 4 66 21 82 56 https://www.arenes-nimes.com/spectacles Place des Arènes Arènes Nîmes

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Gard, Nîmes Autres Lieu Nîmes Adresse Nîmes Gard Place des Arènes Arènes Ville Nîmes lieuville Place des Arènes Arènes Nîmes Departement Gard

Nîmes Nîmes Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nimes/

Les Journées Romaines Nîmes 2023-05-06 was last modified: by Les Journées Romaines Nîmes Nîmes 6 mai 2023 Arènes Place des Arènes Nîmes Gard gard Nîmes

Nîmes Gard