Les journées romaines d’Autun Autun, 6 août 2022, Autun.

Les journées romaines d’Autun Autun

2022-08-06 – 2022-08-07

Autun Saône-et-Loire

EUR Des spécialistes d’histoire antique qui mettent leur passion au service de la connaissance du passé et de la pédagogie

Les intervenants : des spécialistes d’histoire antique qui mettent leur passion au service de la connaissance du passé et de la pédagogie. Lors de cette manifestation, vous retrouverez :

– Légion VIII (France) légionnaires romains et civils

– ACTA (13) gladiateurs et sports olympiques

– Les Ambiani (80) Troupe de gaulois

– Les Sômatophylaques L’armée grecque (13)

– Kourgane (France) marchand de reproduction de verre historique

– Musée Rolin, Autun (71)

– Service Patrimoine, Autun (71)

– Service d’Archéologie, Autun (71)

– Musée et site archéologique de Bibracte (71)

– INRAP

– Office de Tourisme du Grand Autunois-Morvan (71)

– Ferme de Rivault, Autun (71).

Au programme :

– L’armée impériale, en grande tenue, avec ses équipements de marche et de bataille, en parade, comme au camp.

– Les gladiateurs, ces héros de l’antiquité, sportifs de haut niveau issus d’une institution codifiée, en situation de combat.

– Les sports antiques, les athlètes présenteront et effectueront des démonstrations de différentes disciplines pratiquées dans l’antiquité.

– Les gaulois et leur artisanat

– Une présentation de l’armée grecque

contact@humanhist.com https://leg8.fr/journees-romaines/

Des spécialistes d’histoire antique qui mettent leur passion au service de la connaissance du passé et de la pédagogie

Les intervenants : des spécialistes d’histoire antique qui mettent leur passion au service de la connaissance du passé et de la pédagogie. Lors de cette manifestation, vous retrouverez :

– Légion VIII (France) légionnaires romains et civils

– ACTA (13) gladiateurs et sports olympiques

– Les Ambiani (80) Troupe de gaulois

– Les Sômatophylaques L’armée grecque (13)

– Kourgane (France) marchand de reproduction de verre historique

– Musée Rolin, Autun (71)

– Service Patrimoine, Autun (71)

– Service d’Archéologie, Autun (71)

– Musée et site archéologique de Bibracte (71)

– INRAP

– Office de Tourisme du Grand Autunois-Morvan (71)

– Ferme de Rivault, Autun (71).

Au programme :

– L’armée impériale, en grande tenue, avec ses équipements de marche et de bataille, en parade, comme au camp.

– Les gladiateurs, ces héros de l’antiquité, sportifs de haut niveau issus d’une institution codifiée, en situation de combat.

– Les sports antiques, les athlètes présenteront et effectueront des démonstrations de différentes disciplines pratiquées dans l’antiquité.

– Les gaulois et leur artisanat

– Une présentation de l’armée grecque

Autun

dernière mise à jour : 2022-04-11 par