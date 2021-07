Cruzy-le-Châtel Cruzy-le-Châtel Cruzy-le-Châtel, Yonne Les Journées Renaissance Cruzy-le-Châtel Cruzy-le-Châtel Catégories d’évènement: Cruzy-le-Châtel

Les Journées Renaissance
2021-07-10 – 2021-07-11
Hameau de Maulnes
Château de Maulnes
Cruzy-le-Châtel
Yonne

Le temps d'un week-end, retrouvez Maulnes en 1573 ! Reconstitution d'un camp militaire, chants, musiques et danses Renaissance, reconstitution d'un retour de chasse à courre… Possibilité de se restaurer sur place. 2 parkings à votre disposition.

contact@maulnes.com
+33 3 86 75 25 85
http://maulnes.com/

