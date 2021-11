Grignan Grignan 26230, Grignan Les Journées Portes Ouvertes au Domaine de Montine Grignan Grignan Catégories d’évènement: 26230

Grignan

Les Journées Portes Ouvertes au Domaine de Montine Grignan, 3 décembre 2021, Grignan. Les Journées Portes Ouvertes au Domaine de Montine Grignan

2021-12-03 – 2021-12-06

Grignan 26230 Grignan Nous aurons la joie de vous recevoir pour partager un moment convivial et chaleureux autour d’un verre de vin, accompagné de quelques petites choses à grignoter. contact@domainedemontine.fr +33 4 75 46 54 21 http://www.domaine-de-montine.com/ Grignan

dernière mise à jour : 2021-10-26 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

Détails Catégories d’évènement: 26230, Grignan Autres Lieu Grignan Adresse Ville Grignan lieuville Grignan