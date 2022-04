Les Journées Particulières Marseille 14e Arrondissement, 22 avril 2022, Marseille 14e Arrondissement.

Les Journées Particulières rue Mahboubi Tir Espace Culturel Busserine Marseille 14e Arrondissement

2022-04-22 – 2022-04-23 rue Mahboubi Tir Espace Culturel Busserine

Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 14e Arrondissement

“Les Journées Particulières”, manifestation dédiée au spectacle vivant et mettant en avant la création originale des personnes en situation de handicap. Un défi théâtral essentiel.



L’esprit de ce festival est de favoriser la rencontre et le plaisir de la rencontre en déployant toutes les possibilités d’ouvrir ce qui nous sépare les uns les autres : une opportunité de faire voler en éclat les appréhensions, voire les peurs vis-à-vis du handicap, des handicaps.



A l’occasion de cette nouvelle édition quatre nouveaux spectacles seront proposés à l’Espace Culturel Busserine :



• Vendredi 22 avril à 14h



– “Suivez le Guide” d’après Jean-Michel Ribbes “Musée Haut, Musée Bas”

Ce spectacle met en scène une vingtaine de personnages, artistes, visiteurs, touristes, conservateurs et guides, qui s’éparpillent dans le grand bazar de la culture d’aujourd’hui exposée sous toutes ses facettes.

Collectif Les valeureux insensés, Hôpital de jour de Pressensé et CATTP Plaine



– “Dreamer”, durant un an et demi, ils ont rêvé d’amour, de partir, de danser, de chanter, de liberté. Ils tombent les masques pour vous faire partager leurs rêves les plus fous, dans un charivari organisé. Quatorze rêveurs éveillés vous transportent dans un songe d’un après-midi de printemps.

Les artistes du foyer de vie de la Bessonnière



• Samedi 23 avril à 19h



– “Le cabanon dans tous ses étages” un immeuble, un moment de crise, les plombs ont sauté. La propriétaire de l’immeuble nous décrit ces occupants, aidée par la verve humoristique de la concierge sans oublier les ponctuations lyriques de notre chanteur coincé dans l’ascenseur, chaque habitant va nous livrer un petit bout de leurs vies particulières.

Le Collectif Sirènes, Simon de Cyrène Marseille



– “Suivez le Guide, y- a t ’il un Musée sur Mars ? ” d’après Jean-Michel Ribbes “Musée Haut, Musée Bas”

On cherche les Kandinsky, on est déçu de la petitesse de la Vénus de Milo, on rencontre des Mammouths, on en a marre de Renoir dans les boites de chocolat, les calendriers……

Un défilé de personnages, artistes, visiteurs, touristes, dans une écriture humoristique et grinçante, guidé par un gardien au bord de la crise de nerfs.

Le Collectif Arthalie



Une proposition L’Atelier de Mars.

A l’occasion de la nouvelle édition “Les Journées Particulières”, quatre nouveaux spectacles seront proposés à l’Espace Culturel Busserine par L’Atelier de Mars. Rendez-vous les 22 et 23 avril.

https://www.facebook.com/apecb

rue Mahboubi Tir Espace Culturel Busserine Marseille 14e Arrondissement

