Les Journées Nature Paimpol, mardi 23 avril 2024.

Pendant les vacances de printemps, l’association Graines de Linottes et la musicienne Marion Kempa accueillent les enfants à la journée ou la demi-journée pour découvrir les joies de l’école buissonnière….

Au jardin ou en forêt les participants seront invités à prendre le temps d’aller explorer le vivant, fabriquer des instruments de musique verte ; construire des abris, allumer un feu, pister les traces animales, jouer avec la voix, créer des chansons, écouter des histoires…

Entre jeux libres et activités nature, les « journées nature « s’articulent en douceur au grès des envies et des rythmes de chacun-e.

Repas sorti du sac autour du feu le midi !

Tarif à la 1/2 journée, journée, plusieurs jour. .

Début : 2024-04-23 10:30:00

fin : 2024-07-25 16:30:00

Route du Broust

Paimpol 22860 Côtes-d’Armor Bretagne laffdeslinottes@ecomail.bzh

