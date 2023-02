“Les Journées Nature” entre jardin et forêt Plourivo Plourivo Plourivo Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Plourivo

“Les Journées Nature” entre jardin et forêt Plourivo, 15 février 2023, Plourivo Plourivo. “Les Journées Nature” entre jardin et forêt Lieu-dit Le Broust Plourivo Côtes-d’Armor

2023-02-15 10:30:00 – 2023-02-15 16:30:00 Plourivo

Côtes-d’Armor Plourivo Venez en famille, restez sans vos parents, amenez vos petits-enfants, les journées nature s’adressent à tous ! …. Venez pour la matinée, restez grignotez et si le cœur vous en dit restez aussi l’après-midi…. Selon vos envies, vos humeurs et la météo, les journées nature s’adaptent à tous !! Au Programme : Matin : La balade des amoureux de nature – Repas partagé autour du feu – Après-midi : Réalisation d’encres et peintures végétales . laffdeslinottes@ecomail.bzh +33 6 75 97 72 53 Plourivo

dernière mise à jour : 2023-01-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Plourivo Autres Lieu Plourivo Adresse Lieu-dit Le Broust Plourivo Côtes-d'Armor Ville Plourivo Plourivo lieuville Plourivo Departement Côtes-d'Armor

Plourivo Plourivo Plourivo Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plourivo-plourivo/

“Les Journées Nature” entre jardin et forêt Plourivo 2023-02-15 was last modified: by “Les Journées Nature” entre jardin et forêt Plourivo Plourivo 15 février 2023 Côtes-d’Armor Lieu-dit Le Broust Plourivo Côtes-d'Armor Plourivo Plourivo, Côtes d'Armor

Plourivo Plourivo Côtes-d'Armor