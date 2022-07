LES JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE: “TOILE TISSÉE”, VOYAGE SUR LE FIL

2022-10-16 – 2022-10-16 Le temps d'une performance, la compagnie de la Double accroche vous invite à poser un regard nouveau sur l'architecture originale du musée de la Cloche et de la Sonnaille, ancienne gare d'Hérépian qui abritre aujourd'hui les collections héritées de la fonderie Granier. À l'occasion des Journées nationales de l'Architecture, le musée propose de nombreuses animations tout le week-end : atelier street art, visite guidée, conférence… dernière mise à jour : 2022-07-26 par

