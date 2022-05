Les journées nationales de la céramique en Nord Isère Saint-Victor-de-Cessieu Saint-Victor-de-Cessieu Catégories d’évènement: Isère

Saint-Victor-de-Cessieu

Les journées nationales de la céramique en Nord Isère Saint-Victor-de-Cessieu, 11 juin 2022, Saint-Victor-de-Cessieu. Les journées nationales de la céramique en Nord Isère Château de Vallin 923 chemin de Vallin Saint-Victor-de-Cessieu

2022-06-11 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-12 18:00:00 18:00:00 Château de Vallin 923 chemin de Vallin

Saint-Victor-de-Cessieu Isère Saint-Victor-de-Cessieu La Céramique du jardin à la table

Marché de potiers, ateliers et animations.

Nous vous invitons à visiter 2 lieux, château de Vallin (St Victor de Cessieu) et Grange Dimière (Le Pin) https://www.22collec0ceramistes.org/JNC2 Château de Vallin 923 chemin de Vallin Saint-Victor-de-Cessieu

