Les journées musicales d’été n1ère éditio nL’Ensemble Parallèle est un orchestre professionnel composé d’instrumentistes issus des meilleurs orchestres français. Cette année cet orchestre tient la première édition d’un nouveau festival de musique classique au Croisic; Les Journées Musicales d’été»! Les musiciens de l’Ensemble Parallèle donneront deux concerts aux programmes différents: la première soirée sera consacrée aux plus belles œuvres de musique de chambre ; Duo pour violon et alto de Sibelius, Duo pour deux violons de Prokofiev, l’exubérance du Quintette à Vents de Danzi, chaque œuvre sera présentée par les musiciens…Quatuors à cordes et instruments à vents se succèderont dans un programme où la liberté n’aura d’égal que l’exigence. nLe lendemain, c’est dans sa forme d’orchestre symphonique que nous retrouverons les musiciens de l’Ensemble Parallèle. Dirigés par le jeune chef d’orchestre Pierre Mosnier, le public pourra dans un premier temps apprécier le double concerto de Bach, le concerto grosso opus 6 n°8 de Corelli. En seconde partie de concert, l’orchestre et le chef seront rejoints sur scène par la fine fleur des jeunes chanteurs lyriques français qui feront écouter au public les plus beaux airs issus des opéras de Mozart et Tchaïkovski. nPour la première édition de ce festival croisicais, il va sans dire que l’orchestre réserve également de nombreuses surprises au public! nTarif: 12 euros (tarif plein) ; 10 euros (- de 12 ans) nRéservation: billetterieparallele@gmail.com ou 06 62 40 99 05

