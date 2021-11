Les journées mondiales du jeu vidéo Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, 24 novembre 2018, Nevers.

Les journées mondiales du jeu vidéo

le samedi 24 novembre 2018 à Centre Culturel Jean Jaures de Nevers

La médiathèque s’associe aux journées mondiales du jeu vidéo le 24 novembre 2018. La journée sera consacrée à la découverte de jeux indépendants sous la verrière. Exceptionnellement, aucune réservation ne sera retenue pour cette journée. Accès libre et gratuit à partir de 6 ans La réalité virtuelle sera aussi de la partie et se jouera dans l’espace jeux vidéo de la médiathèque Jean Jaurès. Exceptionnellement, aucune réservation ne sera retenue pour cette journée. Accès libre et gratuit à partir de 12 ans Prêt ? 1,2,3… à vos manettes ! Samedi 24 novembre 2018 10h – 12h30 et 14h – 18h Plus d’information 03.86.68.48.50 Mediatheque.ccjj@ville-nevers.fr

entrée libre

Samedi 24 novembre 2018 10h – 12h30 et 14h – 18h

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre



