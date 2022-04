Les Journées Mondiales de l’art topiaire Gerberoy Gerberoy Catégories d’évènement: Gerberoy

L’art topiaire : art de tailler, sculpter les arbustes & arbres Animations & exposition-vente organisée avec la participation et les prêts de végétaux des Pépinières de la Roselière, et les “niwaki” de Gilles Touret Cette exposition de sujets de toutes tailles – du plus petit au monumental – permettra au public de découvrir les différentes formes et essences utilisées en art topiaire. Présence aussi de sujet “niwaki”, taille des arbres à la japonaise, dite “en nuages” “Former la nature, tailler le paysage”

