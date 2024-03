Les journées historiques d’Autun Théâtre romain Autun, samedi 14 septembre 2024.

Les journées historiques d’Autun Théâtre romain Autun Saône-et-Loire

Pour cette édition 2024, les Journées Historiques d’Autun présenteront plusieurs plateaux et displays des époques :

• Romaine

• Viking

• Médiévale

• 1er empire

• Second empire

• Far-west américain (1890)

• 3 -ème république

• 1er guerre mondiale (1914 1918)

• Entre deux guerres

• 2-ème guerre mondiale (1939 1945)

• Après guerres

Mais également, un Blériot XI, avion similaire à celui utilisé pour traverser la Manche pour la première fois au début du XX° siècle !

Les arts martiaux historiques européens (AMHE) ne seront pas en reste, avec l’association universitaire De Taille et d’Estoc qui présentera des techniques allant du XVe siècle à la guerre de 1914 1918. Les intervenants : amateurs férus d’histoire et de reconstitution, ils mettent au service du public leur passion, leur goût du partage et de l’échange.

Conçues pour un public familial, les journées historiques d’Autun se déroulent dans un esprit festif et amical qui donne l’occasion aux petits comme aux grands de découvrir ou de redécouvrir différentes époques marquantes de notre histoire et de pouvoir rencontrer ceux et celles qui les font vivre.

Manifestation gratuite Buvette sandwichs gouté pour les enfants EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-14 09:00:00

fin : 2024-09-15 18:00:00

Théâtre romain 2 Rue de la Maladière

Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté bruno.galice@gmail.com

L’événement Les journées historiques d’Autun Autun a été mis à jour le 2024-03-21 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)