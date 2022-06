Les journées historiques d’Autun Autun, 10 septembre 2022, Autun.

EUR Pour cette seconde édition, les Journées Historiques d’Autun présenteront plusieurs plateaux et displays des époques :

• Romaine

• Viking

• Médiévale

• 1er empire

• Second empire

• Far-west américain (1890)

• 3 -ème république

• 1er guerre mondiale (1914 – 1918)

• Entre deux guerres

• 2-ème guerre mondiale (1939 – 1945)

• Après guerres

Les arts martiaux historiques européens (AMHE) ne seront pas en reste, avec l’association universitaire « De Taille et d’Estoc » qui présentera des techniques allant du XVe siècle à la guerre de 1914 – 1918. Les intervenants : amateurs férus d’histoire et de reconstitution, ils mettent au service du public leur passion, leur goût du partage et de l’échange.

https://chv-autun.fr/journees-historiques/

