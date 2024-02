Les Journées Gourmandes Les Moussières, vendredi 23 février 2024.

Les vendredis 23 février et 1er mars de 9h30 à 18h à la fromagerie du Haut-Jura.

Dégustation de fromages et de produits locaux.

Et pour terminer votre parcours gustatif, vous pourrez vous rendre à l’Espace des Dolines, au marché des artisans et des producteurs. EUR.

Début : 2024-02-23 09:30:00

fin : 2024-02-23 18:00:00

Fromagerie du Haut-Jura

Les Moussières 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté tracesdetemps@gmail.com

