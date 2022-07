LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE: VILLEMAGNE-L’ARGENTIÈRE Villemagne-l’Argentière, 14 septembre 2022, Villemagne-l'Argentière.

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE: VILLEMAGNE-L’ARGENTIÈRE

Villemagne-l’Argentière Hérault

2022-09-14 – 2022-09-18

Villemagne-l’Argentière

Hérault

Villemagne-l’Argentière

En avant-première des Journées

Européennes du Patrimoine… Du 14 au

16 septembre, la commune de Villemagne l’Argentière

organise, avec le soutien de la

Fondation du Patrimoine et de la CAPEB

de l’Hérault, une session de formation

sur les enduits de chaux naturelles en

direction des entreprises de maçonnerie.

Dans le prolongement de cette formation

et en avant-première des Journées

européennes du Patrimoine, le public est

convié, le vendredi 16 à 18h à la Maison

Roger, à une conférence de Michel Dupin,

architecte du Patrimoine : « Sauvegarde

et restauration du patrimoine, des

techniques constructives traditionnelles. Dimanche 18 septembre de 10h à 17h

Démonstrations, expositions.

La commune de Villemagne l’Argentière

organise, avec le soutien de la

Fondation du Patrimoine et de la CAPEB

de l’Hérault, une session de formation

sur les enduits de chaux naturelles et une conférence de Michel Dupin,

architecte du Patrimoine : « Sauvegarde

et restauration du patrimoine, des

techniques constructives traditionnelles

au service de la Culture et de l’Histoire ».

+33 4 67 38 11 10

Villemagne-l’Argentière

